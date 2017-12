Richard Müller chystá muzikál

BRATISLAVA - Iba zopár dní po vydaní nového radového albumu Monogamný vzťah Richard Müller avizuje ďalšie projekty. Populárny spevák prostredníctvom vydavateľstva Universal informoval o začiatku príprav muzikálového projektu s pracovným názvom Štefánik,

6. máj 2004 o 8:40

v ktorom chce spolu s niekoľkými spolupracovníkmi inscenovať životný osud veľkej postavy našich dejín.

V chystanom projekte Müller nemieni účinkovať, bude len autorom textov a koproducentom. O hudbu sa postará skladateľ Henrich Leško, ktorý sa napríklad podieľal na muzikáloch Bátoryčka a Mária Stuartovna či hudobno-tanečných šou Cirkus svet a Strom a momentálne sa prezentuje baletmi Caligula a Rasputin.

Müller už s Leškom úzko spolupracoval na prvých dvoch sólových albumoch Neuč vtáka lietať a 33. Dvojica sa teraz púšťa do príprav Müllerovho albumu 44, ktorý by mal vyjsť v deň jeho narodenín. Nahrávať by sa malo na Kube, kde čaká prísľub spoločnej spolupráce s držiteľom Grammy a členom projektu Buena Vista Social Club Ibrahimom Ferrerom, s ktorým sa Müller stretol po jeho nedávnom koncerte v Prahe.

"S Henrichom máme plán, že by sme chceli ísť nahrávať na Kubu, keď tam ešte vládne Fidel a vychutnať si neopakovateľnú atmosféru na uliciach, ktorú ponúkajú miestni muzikanti. O dva roky z tohto ostrova môže byť totiž už Florida," povedal známy spevák pre SME.

Premiéra muzikálu Štefánik je naplánovaná na jeseň budúceho roku. Producenti momentálne hľadajú vhodný projekt na výstavbu vlastného divadla, kde by sa mal uvádzať. Zo zákulisia prenikla aj informácia, že tvorcovia počítajú s autorským vkladom zatiaľ utajovanej celebrity súčasnej svetovej muzikálovej scény.

Na Slovensku momentálne existujú dva ďalšie projekty o Štefánikovi - opera Mareka Piačeka s názvom Posledný let, ktorá mala nedávno obnovenú premiéru a "hra s pesničkami" Generál, ktorú pripravil Stanislav Štepka s Radošinským naivným divadlom. (peb)