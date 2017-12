No Gravity sa vracajú na scénu s novým spevákom aj albumom

6. máj 2004 o 9:01 TASR

Bratislava 6. mája (TASR)- Do slovenského éteru, no najmä na slovenské koncertné pódiá sa vracia skupina No Gravity, ktorá momentálne usilovne pracuje na druhom albume. Ten by mal sa mal na pultoch objaviť už začiatkom júna.

Napriek tomu, že skupina existuje už od roku 1996 a má za sebou debutový album High, na istý čas sa z povedomia vytratila. O dôvodoch hovorí gitarista Rado Balajka: "Mali sme vynikajúceho speváka z USA Daniela Oostru, ktorému sa však zacnelo za domovom. Prišli sme teda o speváka, dlho sme nevedeli nájsť náhradu. S nejakými sme aj hrali, ale nebolo to, ako sa hovorí, to pravé orechové. Neboli sme spokojní ani my, ani vydavateľstvo. Zmena nastala asi pred rokom a pol, kedy sme našu zostavu doplnili nielen o speváka, ale dokonca aj o rapera. To je niečo, čo sa nám páči a aj vydavateľstvu, takže teraz pripravujeme druhý album."

Skupina sa však od čias svojho vzniku posunula aj štýlovo, dnes hrá progresívny rock typu Linkin Park, či Limp Bizkit. "Sú tam moderné prvky, elektronika, skreče, je tam spev a rap. Náš zvuk bol predtým surovší, dnes je vyhladenejší," konštatuje Rado. Skupina hrá v zložení Rado Balajka - gitara, Peter Kiss - basgitara, Rado Sládeček - bicie, Michal Skrak - spev a Richard Homola - rap.

Album bude obsahovať 12 pesničiek, vrátane inštrumentálneho intra a coververzie pesničky The Look skupiny Roxette. Klip k ochutnávkovému singlu Stanem začne už onedlho rotovať na hudobnej stanici MusicBox.