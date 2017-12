Patti Smithová opäť improvizuje

"Mojím prvotným zámerom bolo dodať do sveta poézie viac energie a inšpirovať ľudí, že rokenrol môže byť fórom pre politiku, duchovno, dialóg a revolučnú energiu," povedala pre Rolling Stone v jednom z najnovších rozhovorov americká speváčka Patti Smithov

7. máj 2004 o 11:30

FOTO - REUTERS





á. Známa hudobníčka vydáva v týchto dňoch nový, v poradí už deviaty album s názvom Trampin?, ktorý nahrala už pre nového vydavateľa, ktorý je Columbia. Tejto značke sa upísala preto, že vydáva jej obľúbencov, Boba Dylana alebo Johna Coltrana.

Podobne ako Smithovej predchádajúci počin Gung-Ho aj novinka je plná odkazov na politiku - bushovskú Ameriku po septembri 2001, vojnu v Iraku a Afganistane, ale odzrkadľuje aj vnútorný svet speváčky, ktorá v nových piesňach vzdáva hold indickému politikovi a filozofovi Gándhímu alebo básnikovi a maliarovi Williamovi Blakovi.

Smithová dala punku intelektuálny rozmer a tohto výrazu sa drží dodnes. Na Trampin? sa skupina vo viacerých skladbách opäť vracia k improvizáciám, ktoré sa nachádzali už na legendárnom debutovom albume Patti Smith Group s názvom Horses z roku 1975. "Nájdete tam všetko, tvrdé skladby, balady, ale aj to, čomu my hovoríme pocitovky," hovorí o Trampin? gitarista Lenny Kaye, ktorý speváčku sprevádza už od začiatku 70. rokov, keď na básnických čítačkách v New Yorku po prvýkrát začala krížiť poéziu s hudbou.

"Sme skupina, ktorú poteší dobrý hit, ale zároveň sa aj radi dostávame do neprebádaných vôd voľnej improvizácie. Keď Patti obyčajne začne s veršom alebo nápevom, tak sa za ňou vydáme a pozeráme, kam nás to až dovedie. A vždy sa vydávame na cesty, ktoré nie sú poriadne prebádané," dodáva Kaye o najnovších uvoľnených skladbách na Trampin? ako Gándhí alebo Radio Baghdad.

"Improvizovať som sa naučila z albumov Coltrana. Viem, akú zodpovednosť má ten, kto improvizuje. Ideš tak ďaleko, ako sa len dá, a potom sa vrátiš. Coltrane išiel a hovoril s bohmi. Vedel však, že ľudia naň čakajú a vrátil sa," dodáva Smithová, ktorá si prvú časť svojej bohatej dráhy prežila v druhej polovici sedemdesiatych rokov. Koncom siedmej dekády však skupinu, kde pôsobil aj český emigrant Ivan Kral, rozpustila, vydala sa a kariéru speváčky vymenila za starostlivosť o deti. Do sveta hudby sa na moment vrátila v roku 1988 s albumom Dream of Life, ktorý nahrala s dnes už nebohým manželom a hudobníkom Fredom "Sonic" Smithom. Smútok za životnou láskou sa prejavil na jej comebackovej nahrávke Gone Again.

Napriek bohatej minulosti sa Patti odmieta pozerať späť. "Mám pocit, že ešte veľa toho môžem urobiť. Zaujíma ma súčasnosť," odpovedá päťdesiatročná speváčka, spoluautorka hitov ako Because The Night, Rock & Roll Nigger alebo Dancing Barefoot na otázku, prečo podpísala novú nahrávaciu zmluvu.

"Keď máte pocit, že môžete prispieť, treba pracovať ďalej. Teraz v sebe cítim silu robiť albumy ako nikdy predtým. Mám svoju pracovnú metódu. Od nikoho neočakávam nič. Keď robím svoju hudbu, nepotrebujem k tomu štátne granty. Budem pracovať, či nado mnou stojí patrón, alebo nie. Nahrávacie firmy vidím podobne. Michelangelo mal Vatikán, ja mám teraz Columbiu."

PETER BÁLIK