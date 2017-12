Manitoba bude koncertovať v Bratislave

Aj keď sa to môže zdať čudné, Manitoba naozaj vystúpi naživo v nedeľu 9. mája v bratislavskom klube A 4 nultý priestor na Námestí SNP 12. Prečo čudné? Nuž z viacerých dôvodov.

7. máj 2004 o 9:30 MAREK KIANIČKA(Autor je hudobný publicista)

Manitoba, okrem toho, že je to pseudonym skvelého hudobníka a multiinštrumentalistu, je aj meno jednej z oblastí v Kanade. Rovnako, ako je psychedelická predstava vidieť hrať naživo povedzme Zemplín, je bizarným zážitkom aj koncert tohto Kanaďana so svojou nevšednou kapelou. Medvedie masky, dvaja bubeníci, zvonkohra a plne synchronizovaná video projekcia.

Dan Snaith alias Manitoba je hudobník, ktorý za sebou síce ešte nemá dvadsaťročnú hviezdnu kariéru excentrického hudobníka, no napriek tomu sa už teraz považuje za veľký talent na inteligentnej tanečnej scéne. Dokazuje to aj nominácia na Canadian Independent Music Award za rok 2003 v kategórii najlepší album a najlepší elektronický projekt.

Dan Snaith označuje svoju tvorbu ako "psychedelický rock, ktorý je ovplyvnený elektronickou hudbou". So zvukom pracuje nevídane slobodne. Ak by sme chceli nájsť ekvivalent k jeho tvorbe, zrejme by najviac obstálo prirovnanie k Maxovi Tundrovi, ktorého sme pred pár rokmi mali možnosť vidieť aj v Bratislave.