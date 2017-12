BRATISLAVA 7. mája (SITA/AFP) - Hlas Victorie Beckhamovej, bývalej členky skupiny Spice Girls, bude vymazaný z najnovšieho rapového albumu. Ten zostavil je bývalý priateľ a producent Damon Dash.

7. máj 2004 o 15:30 SITA

Dash tvrdí, že Beckhamová mu nikdy nezaplatila za jeho prácu, aj keď spolupracovali už od minulého roka. "Išlo do toho veľa práce, a nechcem ju zahodiť," povedal Dash pre britský denník The Sun. Dodal, že na pesničky stále vlastní práva, aj keď niektoré písal aj s Victoriou. "Vidím to tak, že kým si ich nikto nekúpil, môžem robiť, čo chcem," tvrdí Dash. Ostatne, podľa jeho slov, Beckhamovej manažéri aj tak neboli spokojní s jej priradením k rapovej hudbe.