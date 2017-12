Nahá Britney si išla o polnoci zaplávať

Londýn 7. mája (TASR) - Britney Spearsová prekvapila personál istého londýnskeho hotela, keď sa rozhodla ísť si o polnoci zaplávať v Evinom rúchu.

7. máj 2004 o 16:47 TASR

Ako informuje bulvárny denník The Sun, sexy speváčka si skočila do bazéna päťhviezdičkového hotela Berkeley v Knightsbridge so svojím priateľom, tanečníkom Kevinom Federlineom, len čo za ňou priletel do Británie. Pre odvážne osvieženie sa rozhodli po Spearsovej koncerte vo Wembley.

"Britney prišla rovno z koncertného pódia, takže bola rozhorúčená a spotená. Požiadala hotelový personál, aby jej urobil láskavosť a otvoril bazén," prezradil pre denník blízky zdroj. "Potom sa aj s Kevinom vyzliekli a skočili do vody. Je doňho úplne zbláznená."

Britney sa rozhodla vzoprieť šéfom svojho koncertného turné a požiadala svojho priateľa, aby za ňou priletel z Ameriky, pretože sa cítila sama. Jej šéfom sa to však nepáči, pretože Federline speváčku príliš rozptyľuje a odvádza od práce.