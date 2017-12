Tragikomický film Moulin Rouge mal dnes slovenskú premiéru

1. nov 2001 o 20:00 TASR

Bratislava 1. novembra (TASR) - Tragikomický muzikál o hľadaní lásky s názvom Moulin Rouge od amerického režiséra Baza Luhrmanna uviedli dnes v premiére slovenské kiná. Hlavné postavy filmu krásnu kurtizánu Satine a mladého básnika Christiana stvárnili herci Nicole Kidmanová a Ewan McGregor.

Nadšený a neskúsený spisovateľ sa na prelome 19. a 20. storočia ocitá na periférii Paríža v štvrti Montmartre, kde sa v centre bohémskeho sveta a hýrenia zatúla do vykričaného nočného klubu Moulin Rouge. Zoznámi sa s nádhernou koketou Satine a spoznáva majiteľa tanečného lokálu Harolda Zidlera. Dekadentne zmýšľajúci mladík predpokladá, že skutočnú lásku môže spoznať len v podsvetí a vzápätí sa zamiluje práve do Satine - najkrajšej ženy kabaretu, ktorú všetci prezývajú Žiarivý diamant. Okrem Christiana má však o Satine záujem aj ďalší nápadník, a tak sa situácia skomplikuje.

Luhrmann stvárnil vo svojom diele klasický orfeovský mýtus mladého lyrika, ktorý v nádeji, že spozná vzrušujúcu vášeň spojenú s citmi, zostúpi až na dno ľudskej morálky. "Je to príbeh o idealizme, dospelosti a poznaní, že v živote sa stane mnoho vecí prevyšujúcich naše možnosti," vysvetľuje režisér a dodáva: "Buď vás to zničí, alebo sa vydáte do podsvetia a vrátite sa zocelení skúsenosťou."

Hudbu k filmu skomponovali svetoznámi umelci, napríklad Elton John, David Bowie či Kimberly Jones.