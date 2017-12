Voštinár exceloval ako "letuška", Hablovičová natáčala Smotánku "vo vzduchu"

Bratislava 8. mája (TASR) - Moderátor Vlado Voštinár exceluje aj vo vzduchu.

Ako zdatný sprievodca sa totiž preukázal na palube veľkej bielej vzducholode, ktorá sa objavila v týchto dňoch nad Bratislavou, a podaktorí ho označili za celkom schopnú "letušku". "Je to vynikajúce, len keby som bol ešte taký fešný," smial sa po prvých zdolaných letoch Voštinár, ktorý sa "chytal" aj ako prísediaci pilot a chrlil pasažierom informácie nielen o netradičnom dopravnom prostriedku, ale aj histórii hlavného mesta SR. "Ja som sa zase dozvedel množstvo zaujímavých vecí od nemeckého pilota. Do Bratislavy prišli z Prahy a ešte pôjdu do ďalších štátov. Tým, že chytili dobrý vietor, prišli za štyri hodiny. V opačnom prípade by im to trvalo jedenásť hodín," povedal poučený Voštinár.

Medzi prvých pasažierov, ktorí v sobotu neváhali do osemtonového zázraku s dĺžkou 86 metrov nastúpiť, patrili napríklad úradujúce slovenské missky či moderátori Pavel Bruchala alebo Lucia Hablovičová. Tá dokonca priamo "vo vzduchu" natáčala so štábom a odvážnymi hosťami Smotánku. "Už som všeličo zažila, od zoskoku s padákom z helikoptéry či lietadiel, po let v balóne, ale na takomto netradičnom mieste sme ešte nenatáčali. Bolo to úžasné," podotkla s úsmevom.