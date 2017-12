Pozadie Jennifer Lopezovej vraj obdivujú aj ženy

9. máj 2004 o 5:45 TASR

Los Angeles 9. mája (TASR) - Len málo žien dokáže zo svojich drobných chybičiek krásy urobiť veľké prednosti. popová speváčka a herečka Jennifer Lopezová to dokáže ľavou rukou, veď jej bucľatý zadoček vyrazil dych už nejednému mužovi.

Najnovšie jej guľaté pozadie zaujalo aj jej hereckú kolegyňu, pôvabnú Megan Mullallyovú, ktorá sa s Lopezovou po prvýkrát v živote stretla pri nakrúcaní komediálneho sitcomu Will & Grace.

"Jennifer je veľmi krásna a jej zadoček je fascinujúci. Naozaj je očarujúca. Dostane vás do akéhosi hypnotického stavu. Vyzerá akoby jej zadoček patril mimozemšťanovi a nie človeku. Je to neskutočné, ale pôsobí to ohromne, rozplýva sa Mallollyová.