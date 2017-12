V rámci Mesiaca fotografie otvorili dnes štyri výstavy

1. nov 2001 o 22:10 TASR

Bratislava 1. novembra (TASR) - Prvú autorskú výstavu na Slovensku dnes otvorili fotografovi Jurajovi Liptákovi v bratislavskej Vodnej veži. V historickom priestore pod hradom je vyše 90 čiernobielych dokumentárnych fotografií z rokov 1979 - 2000, ktoré nasnímal v Berlíne, Bologni, Ríme, Benátkach, New Yorku, Arizone, Londýne, Tel Avive, Jeruzaleme a iných mestách. "Sú to zápisníkové fotky z mojich ciest," uviedol pre TASR autor, ktorý v sobotu odcestuje do nemeckého Stuttgartu, kam v roku 1978 emigroval. Tam má aj malý ateliér, ale najradšej vraj fotografuje reportáže.

Aj ďalšie tri dnes otvorené autorské výstavy sú v rámci Mesiaca fotografie. V galérii na Palisádach grécky autor Takis Roldakis prezentuje život domorodcov na pobreží Egejského mora v zimnom období, teda mimo turistickej sezóny. V Bulharskom kultúrnom stredisku Jordan Jordanov približuje život prostých Bulharov, Albáncov a Mongolov. Štvrtá výstava je čiernobiely fotografický dokument. Tentoraz od Chorvátky Zlaty Vuceličovej, ktorá zábery mora, kresťanskú a inú tematiku prezentuje v galérii Art Decoratione.