CD/DVD

nové CD na trhu

10. máj 2004 o 10:00

Vladimír Mišík a ETC - Umlkly stroje

Sony Music Bonton 2004

Po dlhých piatich rokoch vydal český rockový pesničkár Vladimír Mišík a jeho skupina ETC nový album. Umlkly stroje plynulo nadväzuje na predchádzajúci Nůž na hrdle, ktorým sa Mišíkovi a spol. podarilo vrátiť do popredia záujmu o tohto speváka a spoluzakladateľa iných legendárnych českých skupín ako Matadors, Blue Effect alebo Flamengo. Do ETC sa po dlhšej pauze vrátil huslista Jan Hrubý, čo sa prejavilo na novom repertoári skupiny, ktorý je blízky pesničkám z prvých dvoch Mišíkových albumov. Folkrockové piesne, balady alebo blues, to všetko sa dá nájsť na Mišíkovej novinke.

Richard Müller - Monogamný vzťah

Universal 2004

Niektoré albumy vznikajú rýchlejšie než nahrávanie jednej skladby. Müllerova láska k New Yorku zaúčinkovala natoľko, že sa tento slovenský spevák a skladateľ, žijúci raz v Česku, potom na Slovensku, vrátil z Ameriky s novým albumom. Jedenásťpesničkový album nahral v New Yorku so špičkovými americkými hudobníkmi vrátane bubeníka Steva Holleyho, ktorý v minulosti sprevádzal Paula McCartneyho alebo Joa Cockera. Jednoducho zaranžované piesne, ktoré si Müller zložil všetky sám väčšinou v akustickom kabáte, sú však typicky müllerovské, nadväzujúce na predchádzajúci album 01. Jedinou výnimkou je posledná, "nadupaná" pieseň Asi to tak musí byť.

Pressburger klezmer band: Ot azoy!

Millenium records 2004

Bratislavská formácia, ktorá bola jedným z prvých priekopníkov žánru world music na Slovensku, vydáva svoju druhú oficiálnu nahrávku. V nových skladbách mladí hudobníci opäť potvrdzujú, že slovo klezmer vo svojom názve neberú doslovne - tradičné židovské melódie znejú v kombinácii s prvkami džezu, slovenskej a balkánskej ľudovej hudby či iných žánrov. Na CD nájdete štrnásť skladieb do tanca i na počúvanie, v booklete krátke informácie o ich pôvode vrátane originálnych textov v jidiš. Nahrávku uzatvára bonusová pieseň Tumbalajka poslovenčená majstrom verša Ľubomírom Feldekom.

Vráť trochu lásky medzi nás

Vydavateľstvo Závodský 2004

Takmer bezdetná rodina pôvodných slovenských DVD sa rozrástla o nový prírastok. Prvá kompilácia domácich videoklipov v digitálnom formáte ponúka obrazovú verziu skladieb IMT Smile, Jany Kirschnerovej, No Name, Richarda Müllera, Miroslava Žbirku, Mishy, G8, Vidieka, Pehy, Chiki Liki Tu-a, Zuzany Smatanovej, Inekafe, Mika Hladkého, Tublatanky, Helica, Tweens a U.K.N.D. Album dostal názov podľa megaúspešnej piesne na text Jozefa Urbana, ktorú kedysi nahrala skupina Money Factor a jej nová podoba v podaní ôsmich spevákov absolútne dominovala slovenskému éteru v uplynulom roku. Ako bonus tu nájdete pôvodný videoklip Money Factor z roku 1992 a karaoke verziu, s ktorou si megahit môžete zahulákať doma sami. (peb, her)