Zomrel americký komik a herec Alan King

10. máj 2004 o 6:08 TASR

New York 10. mája (TASR) - Americký komik a herec Alan King zomrel v nedeľu vo veku 76 rokov na rakovinu pľúc. Oznámil to v New Yorku jeho syn Robert King.

Alan King sa narodil 25. decembra 1927 v New Yorku. Svoju kariéru začal tým, že si uťahoval zo života na amerických predmestiach v 50. rokoch, ktorý bol vtedy v móde. Na nátlak svojej manželky sa do jedného sám presťahoval.

Jeho kariéra ho zaviedla aj do sveta filmu a na Broadway. Filmové úlohy získal vo vyše 20 snímkach, z tých novších možno spomenúť Kasíno (1995), Bonfire of the Vanities (1990) a Sunshine State (2002).

Najväčšie úspechy však King slávil v televízii. Od 50. rokov vystúpil 93-krát v Šou Eda Sullivana a v roku 1997 sa začal vysielať seriál The College of Comedy With Alan King.

V rámci turné zavítal aj do Londýna, kde ho prijala kráľovná Alžbeta II. Priateľom rozprával príhodu, keď na jej otázku, "Ako sa máte, pán King?", odpovedal: "Ako sa máte, pani kráľovná?". "Pozerala sa na mňa a potom sa princ Philip (manžel Alžbety II.) začal smiať," spomínal King a dodal: "Chvála Bohu, že sa začal smiať."