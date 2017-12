Prierez slovenskou grafikou v Liptovskom Mikuláši

10. máj 2004 o 10:35 SITA

BRATISLAVA 10. mája (SITA) - Ucelený pohľad na tvorbu slovenských autorov umeleckej grafiky prináša najnovšia výstava Galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Výstava "Súčasná slovenská grafika" predstavuje až dvesto prác od 49 autorov pôsobiacich v grafických združeniach - Spolok grafikov a G-Bod, ale aj nezávisle pôsobiacich umelcov. Jej osobitná časť je venovaná spomienke na nedávno zosnulého maliara Karola Ondreičku, ktorý bol členom oboch spomínaných združení. Návštevníci Galérie P. M. Bohúňa tak medzi inými na jednom mieste nájdu diela od Albína Brunovského, Petra Kľúčika, Dušana Kállaya, Věruny Melčákovej - Junekovej, Karola Ondreičku, Nade Rappensbergerovej, Kamily Štanclovej a ďalších.

Podľa Zory Petrášovej-Margovej z Galérie P. M. Bohúňa sa slovenská grafika v tak širokom zábere naposledy predstavila pred troma rokmi na výstave v galérii Združenia českých umelcov grafiky - Hollar v Prahe, ktorá pokračovala výstavami v Martine a Piešťanoch. Vystavené diela totiž neponúkajú len široký generačný záber slovenských grafikov, ale aj spektrum grafických techník - od klasických leptov, či litografií až po počítačové grafiky. Súčasťou výstavy je aj fotodokumentácia a originálne plagáty z medzinárodných grafických sympózií v Moravanoch nad Váhom.

Reprezentačná výstava grafiky je v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši otvorená do 8. júla. V auguste sa presunie do Umeleckej besedy v Bratislave, v septembri navštívi Balneologické múzeum v Piešťanoch a od polovice októbra až do konca roka budú slovenskú grafickú tvorbu obdivovať v rakúskom Neusiedler am See.