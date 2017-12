Zomrela nekorunovaná kráľovná juhoafrickej popmusic Brenda Fassieová

Johannesburg 11. mája (TASR) - Nekorunovaná kráľovná juhoafrickej populárnej hudby Brenda Fassieová zomrela v nedeľu v Johannesburgu vo veku 39 rokov.

11. máj 2004 o 8:55 TASR

Stalo sa tak dva týždne po tom, čo po astmatickom záchvate upadla do kómy, z ktorej sa už neprebrala.

Rodáčka z Kapského Mesta, ktorá patrila medzi najpopulárnejšie osobnosti hudobnej scény JAR, ale slávila úspechy aj v britskej hitparáde, sa usilovala o spojenie prvkov tradičnej hudby jej vlasti a modernej populárnej hudby. Na úspech singlu Weekend Special (1984) dokázala opakovane nadviazať, a to aj v uplynulých rokoch mimoriadnym komerčným ohlasom hneď štyroch titulov, čo jej vynieslo štyri Juhoafrické hudobné ceny. Jednu z nich získala za album Now is the Time, na ktorom spolupracovala s inou africkou legendou Papom Wembom.

Speváčke v roku 1998 udelili Kora Award pre najlepšiu vokalistku a americký magazín Time jej počas turné v USA 2001 dal označenie The Madonna of the Townships. V minulosti patrila medzi významné osobnosti kultúrnej scény JAR, ktoré sa zapojili do boja proti apartheidu.

O zdravotný stav Fassieovej, ktorá koncertovala i v Austrálii a v Európe, sa v nemocnici zaujímali aj prezident JAR Thabo Mbeki a jeho predchodca vo funkcii Nelson Mandela.