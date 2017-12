Madonna a Britney sa vraj znovu pobozkajú v novom videoklipe

11. máj 2004 o 13:25 TASR

Los Angeles 11. mája (TASR) - Po škandálnom vášnivom bozku na podujatí MTV Video Music Award sa vraj Britney Spearsová a Madonna chystajú na nový lesbický bozk.

Ako informoval britský bulvárny denník The Sun, dvadsaťdvaročná Britney a štyridsaťpäťročná Madonna sa pobozkajú v novom videoklipe Spearsovej.

Jej nová platňa pod názvom In the Zone príde do predaja až 18. novembra, ale chýr o sexyklipe ju rýchlo predbehol.