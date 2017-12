Zlatá palma 2004: Po problémoch optimizmus

12. máj 2004 o 11:00 KRISTÍNA KÚDELOVÁ

Na 57. ročníku festivalu je predsedom poroty, ktorá udelí Zlatú palmu, americký režisér Quentin Tarantino. Ten sa zo Zlatej palmy tešil v roku 1994 za film Pulp Fiction. Vtedy boli predsedami poroty Clint Eastwood a Catherine Deneuve. FOTO - REUTERS





Novým filmom španielskeho režiséra Pedra Almódovara Zlá výchova sa dnes začne 57. ročník medzinárodného filmového festivalu v CannesSlovo zlatá znie vo francúzštine rovnako ako slovo spí. Zo slovnej hračky, ktorú poskytuje názov ceny filmového festivalu v Cannes - Zlatá palma, vzniklo pred niekoľkými dňami heslo nespokojných sezónnych umelcov a technikov.

Palma spí, zobuďme ju!, kričia a chystajú sa predniesť svoje požiadavky - priamo na slávnom schodisku pokrytom červeným kobercom. Ostražitá a znepokojená je najmä pravicová vláda Jeana-Pierra Raffarina. Už niekoľko mesiacov presadzuje rázne reformy a snaží sa zlikvidovať rozpočtový deficit. Jeden z jej nových zákonov postihol aj sezónnych pracovníkov - zredukoval im podporu v nezamestnanosti. Ich hnev nestlmil ani narýchlo vytvorený fond s 20 miliónmi eur, ktorý by mal pomôcť tým najviac postihnutým.

Posledné dni preto minister kultúry Renaud Donnedieu de Vabres vyzýval na dialóg. Francúzska vláda by asi ťažko znášala, keby ju demonštranti, podporení viacerými profesionálnymi filmármi, kritizovali pred kamerami z celého sveta.

V televízii už totiž vystúpili viackrát - v obľúbenom zábavnom programe Star Academy, vo večerných správach na France 2 i počas odovzdávania filmových Césarov.

Ešte koncom minulého týždňa sa šírili poplachy, že 57. ročník pripomenie rok 1968, keď v Cannes rebelovali a zabraňovali projekciám Godard, Truffaut, Malle či Polanski. Vytvárala sa panika okolo príchodu filmov z Paríža a v mnohých francúzskych médiách sa tvrdilo, že zlá nálada technikov môže kedykoľvek a čokoľvek skomplikovať.

Všetky kópie filmov sú však už bezpečne v Cannes a vylúčený je aj štrajk. Na festival sa síce akreditovalo 30 000 sezónnych pracovníkov, ale ani jeden tu na mesiac máj nebol zamestnaný. Pokojným tónom sa vyjadruje generálna riaditeľka festivalu Véronique Cayla: "Rešpektujeme ich právo a túžbu vyjadriť svoje názory a požiadavky. Viackrát nám dali najavo, že nemajú v úmysle festival ohroziť. Médiá zbytočne dramatizujú."

Bezproblémový ročník by malo zabezpečiť šesťsto policajtov, teda viac ako doteraz, ale s týmto sporom to vraj nesúvisí.

Ak sa nič vážne nestane, 57. ročník festivalu v Cannes sa dnes začne premietnutím filmu španielskeho režiséra Pedra Almódovara z nesúťažnej sekcie. V boji o Zlatú palmu je tentoraz len 18 filmov (minulý rok ich bolo dvadsať, v roku 2002 dvadsaťdva a v roku 2001 dvadsaťštyri).

Umelecký riaditeľ Thierry Frémaux sa pokúsil do súťaže vniesť trochu viac ľahkosti a optimizmu, aby sa zabudlo na minulý ročník, pre mnohých príliš náročný: režiséri Vincent Gallo, Bertran Blier a Pupi Avati boli vypískaní a veľa filmov zas nevzbudilo vôbec žiadne emócie. "Dvanásť dní festivalu by nás malo naplniť najmä radosťou z filmov - a to zo všetkých druhov filmov," povedal.

Preto sa v súťaži vyskytnú filmy rôznych žánrov, aj ľahšie komédie, horory a rytierske filmy. "Pre väčšinu filmov je spoločnou témou láska, možná aj nemožná," hovorí Frémaux. Pri výbere z 1325 dlhometrážnych filmov (z 85 krajín) myslel aj na to, aby dostali šancu aj menej známi a začínajúci filmári.

V mimosúťažnej sekcii a sekcii Určitý pohľad sú zas zaradené netradičnejšie filmy a snímky z krajín, ktoré sa v Cannes objavujú zriedkavo - Thajska, Ekvádoru, Uruguaja, Kazachstanu. Európskej kinematografii je vyčlenený špeciálny deň - 18. máj. O tom, ako sa stať v Európe režisérom, bude debatovať dvadsaťpäť ministrov kultúry a spolu s nimi Miloš Forman, scenárista Jean-Claude Carriere a režisér Stephen Frears.

Dva dni predtým budú svoje starosti, najmä s pirátstvom, riešiť šéfovia veľkých hollywoodskych, európskych a ázijských štúdií.

Tým najzaujímavejším, samozrejme, zostáva, boj o hlavnú cenu Zlatú palmu. Čaká na ňu Život je zázrak Emira Kusturicu, Ladykillers bratov Coenovcov, Fahrenheit 9/11 Michaela Moora, Wong Kar - wai s filmom 2046. Predsedom poroty, ktorá o víťazovi rozhodne, je tento rok Quentin Tarantino.

Medzinárodný filmový festival v Cannes (57. ročník, 12. - 23. mája)

Porota

Quentin Tarantino - režisér (USA)

Benoit Poelvoorde - režisér (Belgicko)

Edwidge Danticot - spisovateľka (USA)

Emmanuelle Béart - herečka (Francúzsko)

Jerry Schatzberg - režisér (USA)

Kathleen Turner - herečka (USA)

Peter von Bagh - kritik (Fínsko)

Tilda Swinton - herečka (Veľká Británia)

Tsui Hark - režisér (Hongkong)

Súťažné celovečerné filmy

Clean - Olivier Assayas

Comme une Image - Agnes Jaoui

Exil - Tony Gatlif

The Ladykillers - Joel a Ethan Coenovci

Shrek 2 - Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon

Diaros de Motocicleta - Walter Salles

La vie est un Miracle - Emir Kusturica

2046 - Wong Kar-Wai

The Life and Death of Peter Sellers - Stephen Hopkins

La Nina Santa - Lucretia Martel

La femme est l'avenir de l'homme - Hong Sang Soo

Fahrenheit 9/11 - Michael Moore

Nobody knows - Kore-Eda Hirokazu

Innocence - Oshii Mamoru

Old Boy - Park Chan-wook

Les conséquences de l'amour - Paolo Sorrentino

Tropical Malady - Apichatpong Weerasethakul

Edukators - Hans Weingartner



Nesúťažné celovečerné filmy (výber)

Mala educatión - Pedro Almódovar

Notre musique - Jean-Luc Godard

Kill Bill-Volume 2 - Quentin Tarantino

Troie - Wolfgang Petersen

Bad Santa - Terry Zwigoff

Ja umerl v detstve - Georgij Paradžanov

De-Lovely - Irwin Winkler