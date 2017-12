Honza Nedvěd sa lúči plyšovým medveďom

Známy český pesničkár Honza Nedvěd (57) sa po skoro ročnej známosti rozhodol rozísť so svojou sedemnásťročnou priateľkou Luciou.

12. máj 2004 o 8:50

"Bola to najväčšia láska v mojom živote a moja múza. Veľmi mi chýbajú jej ústa a dotyky," cituje obľúbeného hudobníka český Blesk. O rozchode zatiaľ vedia len Luciini rodičia, samotnej Lucii to spevák ešte nenašiel odvahu povedať. "Už niečo tuší, no nevie, že je definitívny koniec. Kúpil som jej na rozlúčku plyšového medveďa," prezradil Nedvěd.

Láska medzi mladým dievčaťom z malej dedinky Vyskytná a jedným z najpopulárnejších českých pesničkárov sa začala vlani v júni. Medzi Luciou a Nedvědom je štyridsaťročný vekový rozdiel. Nedvěd priznal, až aj keď je trikrát rozvedený a už nikdy sa nechcel ženiť, jedno obdobie vážne uvažoval o svadbe s Luciou. Za necelý rok známosti sa dvojica už trikrát rozišla, tentoraz je to však podľa speváka už definitívne.

"Uvedomil som si nielen ten veľký vekový rozdiel, ale aj to, že žijem len pre hudbu a lásku. No môj muzikantský život by mohla asi len ťažko tolerovať," dodal Honza Nedvěd. (sita)