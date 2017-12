Gloria Estefanová sa v lete vydáva na turné

Miami 12. mája (TASR) - Úspešná latinospeváčka Gloria Estefanová už vie, ako strávi tohtoročné leto - na koncertnej šnúre.

12. máj 2004 o 10:00 TASR

"Od môjho posledného turné uplynulo už osem rokov a preto sa teším, že znovu navštívim miesta, na ktoré mám krásne spomienky," uviedla Gloria pochádzajúca z Kuby.

Fanúšikovia sa môžu ako vždy tešiť na dynamickú šou s množstvom hitov, ktoré si obľúbili, doplnených piesňami zo speváčkinho nového albumu Unwrapped.

Prvou zastávkou turné s názvom The Live and Re-Wrapped tour bude 30. júla McAllen v Texase. Šnúru zavŕši 24. septembra koncertom v Miami, kde Gloria žije so svojím manželom, hudobným producentom Emiliom Estefanom a ich dvoma deťmi. V rámci turné ju môžu fanúšikovia uvidieť v New Yorku, Los Angeles, Chicagu, Atlante, Washingtone a Bostone.

Unwrapped je Gloriiným prvým albumom naspievaným v anglickom jazyku od roku 1998.