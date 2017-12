Johnny Depp chce mať 100 detí

BRATISLAVA 12. mája (SITA) - Johnny Depp povedal pre časopis OK, že ak by Vanessa Paradisová súhlasila, mal by 100 detí. "Nemôžete si naplánovať hlbokú lásku, ktorá vyústi do detí," povedal Johnny. "Otcovstvo ...

12. máj 2004 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 12. mája (SITA) - Johnny Depp povedal pre časopis OK, že ak by Vanessa Paradisová súhlasila, mal by 100 detí. "Nemôžete si naplánovať hlbokú lásku, ktorá vyústi do detí," povedal Johnny. "Otcovstvo nebolo vedomé rozhodnutie, no stal som sa perfektným príkladom všetkých tých rodičovských fráz, z ktorých som sa celé roky vysmieval. Teším sa na veľa svojich detí. Ak by Vanessa chcela, mal by som ich 100." Johnny sa vyznal z lásky k rodine, pretože podľa neho to je najdôležitejšia vec na svete. "Je to vaša základňa, vaše korene. Je to jediná bezpodmienečná láska, akú kedy dostanete."

Johnny Depp chodil s mnohými filmovými osobnosťami, medzi inými s Jennifer Grayovou, Winonou Ryderovou a Kate Mossovou. V roku 1983 sa oženil s Lori Andersonovou, no o dva roky sa rozviedol. Momentálne žije s herečkou a speváčkou Vanessou Paradisovou, s ktorou má dve deti (5-ročnú Lily-Rose Melody a dvojročného Jacka).