Daniel Radcliffe si neželá byť populárny

12. máj 2004 o 13:41 SITA

BRATISLAVA 12. mája (SITA) - Daniel Radcliffe, predstaviteľ slávneho knižného hrdinu J.K Rowlingovej Harryho Pottera, dúfa, že nasledujúci film ho neurobí "naozaj populárnym". 14-ročný Daniel uviedol, že sa obáva straty anonymity potom, ako sa najnovší film o Harrym Potterovi The Prisoner Of Azkaban (Väzeň Azkabanu) dostane v lete do kín.

Daniel sa priznal, že ľudia, s ktorými sa stretáva, častokrát nevedia, kto je, no bojí sa, že sa to môže zmeniť. "Som rád, že nemusím chodiť po New Yorku v prestrojení. To by som radšej ostal v hoteli. Po predstavení prvých dvoch filmov som musel mať ochranku, pretože všade, kam so prišiel, ma ľudia obklopovali. Vôbec ma to nebavilo. Dúfam, že ďalší film ma opäť neurobí populárnym, pretože to nemám rád. Keď chodím po uliciach New Yorku a nik ma nepozná, mám pocit, že som obyčajný tínedžer."

Daniel sa na druhej strane priznal, že je vďačný za to, že môže hrať obľúbenú postavu detí. "Hrať Harryho Pottera je úžasné," zdôraznil Daniel Radcliffe.