Billy Bob Thornton považuje najnovšiu rolu za najťažšiu v živote

New York 2. novembra (TASR) - Hollywoodsky herec Billy Bob Thornton tvrdí, že jeho najnovšia filmová rola bola najťažšia, akú kedy hral.

2. nov 2001 o 13:11 TASR

Manžel herečky Angeliny Jolieovej stvárnil vo filme The Man Who Wasnďt There (Človek, ktorý tu nebol) postavu málovravného Eda Cranea, za ktorého hovorí jeho mimika a pantomimika.

Ako sám tvrdí, bolo pre neho náročné reagovať vizuálne na všetko, čo sa práve dialo. Podľa neho tu však nejde len o reagovanie, ale aj o druh premýšľania o veci, ktoré sa muselo odraziť i v jeho očiach. Film sa objavil na plátnach amerických kín vo vybraných mestách.