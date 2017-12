Josef Abrhám natáča na Slovensku

Bratislava 12. mája (TASR) - Český herec Josef Abrhám a ďalšie herecké esá natáčajú v týchto dňoch v Brezovej pod Bradlom nový celovečerný slovenský film Konečná stanica.

Nezabudnuteľný doktor Blažej zo seriálu Nemocnica na okraji mesta dostal v tomto filme úlohu muža s prezývkou Doktor. S postavou v bielom plášti ju však ani zďaleka nič nespája. "Hrá v podstate staničného povaľača, ktorý s doktorom nemá nič spoločné," hovorí s úsmevom Stanislav Štepka a Abrhám ho dopĺňa: "Je to človek, ktorý bol v minulom režime šofér. Teraz mu je za tým trochu smutno, spomína, už nič nerobí, len tu existuje s ostatnými." Český herec vlastne dostal vo filme úlohu, ktorú v pôvodnom divadelnom predstavení hral šéf Radošinského naivného divadla. "Je to veľká zodpovednosť. Mám z toho trému, aby som mu to nepokazil, pretože on bol výborný," povedal skromne na adresu Stanislava Štepku, ktorý si zase zahrá postavu farára.

Na pľace sa dnes okrem tejto dvojice stretli aj ďalší známi herci ako Diana Mórová, Marián Geišberg, Csongor Kassai, Katarína Kolníková či Ľubo Paulovič. O vtipné situácie nebola počas prestávok v nakrúcaní núdza a Abrhám si vo filmovom kostýme mohol dokonale vychutnať čiastočnú anonymitu. Len málokto zo štamgastov z neďalekého pohostinstva by asi v tmavom kabáte a športovej bunde spoznalo známeho herca. "Na Slovensku sa mi veľmi páči. Ja som tu vlastne na VŠMU začínal a moja mama bola Slovenka. Vždy som tu rád a tomuto filmu držím palce," povedal.

Dej trpko-smiešnej komédie Konečná stanica sa odohráva na malej železničnej stanici, kde sa vyšetruje kuriózny detektívny príbeh. Drobní "človiečikovia" tu však predovšetkým prežívajú svoje malé či veľké sny, túžby, príbehy a všetci svorne čakajú na svoj "životný vlak".