Architekt Libeskind ponúkol Prahe Múzeum Salvadora Dalího

To, čo architekt Daniel Libeskind vo februári tohto roku sľúbil, v utorok aj splnil. V deň storočnice Salvadora Dalího predstavil v Prahe projekt múzea, ktorý bude niesť meno výnimočného španielskeho maliara a sochára. Libeskind hovorí, že hlavnou ideou

13. máj 2004 o 12:00

monumentálnej sedemposchodovej stavby obloženej bielym vápencom je transformácia štvorca na kruh a späť na štvorec. Prekvapenia ukrýva aj interiér - každé podlažie má iný pôdorys.

"Mestá dnes spolu musia súťažiť v rôznych oblastiach. Toto je príspevok Prahe, aby mohla súťažiť na kultúrnom poli," zaznamenala jeho slová na tlačovej konferencii agentúra ČTK. Libeskind má so stavbami muzeálneho typu veľké skúsenosti. Jeho Židovské múzeum v Berlíne sprístupnené v roku 2001 mu prinieslo svetovú slávu.

Nová dominanta Prahy by podľa architektovej predstavy a autora idey, českého galeristu slovenského pôvodu Mira Smoláka, mala stáť na nábreží Vltavy na rohu ulíc Revoluční a Nábřeží Ludvíka Svobodu. Cena projektu, ktorý by sa mal zrealizovať do roku 2007, sa odhaduje na 700 miliónov Kč (854 miliónov Sk).

Múzeum má obsahovať povedľa Dalího stálej expozície aj divadlo s niekoľkými sálami, knižnicu, ateliéry a apartmány pre umelcov. Budú tam aj veľké výstavné haly pre usporiadanie veľtrhov a muzeálnych výstav na spôsob kunsthalle, surrealistická reštaurácia pre sto hostí, verejný depozitár súčasného umenia pre 3000 obrazov, predajňa umeleckých predmetov a šatňa pre tisíc návštevníkov. S modelom sa zoznámili aj zástupcovia mestskej časti a pamiatkari. Starostovi Prahy 1 Vladimírovi Vihanovi sa projekt páči. Raditeľ Národného pamiatkového ústavu Tomáš Kotalík by stavbu s týmito rozmermi radšej videl inde v meste.

Americký architekt poľského pôvodu Daniel Libeskind (1946) patrí k úzkej špičke svetovej architektúry. Podarilo sa mu získať aj najprestížnejšiu objednávku posledného obdobia, ktorá má pomôcť zaceliť jazvu na tvári newyorského Manhattanu po útokoch z 11. septembra 2001. Praha dosiaľ žiadne Libeskindovo dielo nemá.

Libeskindova tvorba sa vo všeobecnosti vyznačuje výraznou symbolikou, dynamickosťou, abstrakciou a až asketicky strohou geometriou. Premieta sa do nej autorov blízky vzťah k hudbe - sám je veľmi schopným hudobníkom. Jeho intelektuálne hádanky priťahujú teoretikov i laikov, stavby totiž provokujú na premýšľanie. Ideálny objekt musí byť podľa neho najmä krásny. "Mal by to byť akýsi magnet, ktorý pritiahne nové aktivity, predstavivosť, a zároveň bude aj funkčný," hovorí Libeskind.

(pet)