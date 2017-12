Britney Spearsová sa "vôbec" nepovažuje za sexi

Mníchov 13. mája (TASR) - Popová princezná Britney Spearsová sa podľa vlastného vyjadrenia čuduje, že je objektom mužských sexuálnych fantázií: "Sama sa nepovažujem za sexi, vôbec nie," povedala 22-ročná speváčka pre pánsky časopis FHM.

Ako dodala, sebaisté ženy považuje za sexi. "Možno to neroztrubujem, no v ohľade milovania mám za sebou už obdobné veci, ako Janet Jacksonová," dodala bez bližšieho vysvetlenia. Toho času má Britney pri mužoch menej šťastia. Priala by si niekoho, kto by nebol obľúbencom každého a "politicky korektný".

Na otázku, v čom o nej majú ľudia najčastejšie mylnú predstavu, odvetila: "Myslím si, že ľudia považujú môj život za veľmi okúzľujúci, ale nie je taký. Síce ti stále robia účes a make-up, no si aj často nastavený na číre prežitie."