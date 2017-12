Chris de Burgh začal svetové turné v nemeckých mestách

Berlín 14. mája (TASR) - Írsky skladateľ, multiinštrumentalista a spevák Chris de Burgh sa vo štvrtok večer predstavil v Berlíne po druhý raz po novom, na koncerte bez sprievodnej skupiny alebo orchestra, iba za sprievodu gitary a klavíra.

Podobne ako úvodný koncert jeho svetového turné v Braunschweigu bolo aj jeho vystúpenie v nemeckej metropole viac ako úspešné.

Už v stredu večer aplaudovalo 2300 divákov v beznádejne vypredanej Mestskej hale v Braunschweigu pesničkárovi, ktorý rezignoval aj na svetelné efekty a spoľahol sa na svoj hlas, výraz a melodické piesne. Návštevníkov koncertu si nimi veľmi rýchlo podmanil.

Už po prvej skladbe zaznel búrlivý aplauz, po druhej si spevák mohol prevziať prvú ružu a po tretej sa v hľadisku objavili prvé zapaľovače. Vystúpenie pokračovalo v podobnom duchu, aby sa pri megahite Lady In Red stali návštevníci súčasťou chorálu, sprevádzajúceho sólistu.

Dramaturgiu 150-minútového koncertu postavil Chris de Burgh na novinkách z albumu The Road To Freedom, avšak nerezignoval ani na skladby, notoricky známe z jeho interpretácie so sprievodnou skupinou ako napríklad Don't Pay The Ferryman.

Rodák z argentínskeho Vernando Tuerto, ktorý 15. októbra oslávi 56. narodeniny, prišiel na svet ako Christopher John Davison. Už počas detstva precestoval s rodičmi pol sveta, istý čas aj na Malte, v Nigérii a Zaire. Spevák, ktorého niektoré zdroje označujú za potomka slávneho kráľa Richarda Levie srdce, nahral prvý album Far Beyond These Castle Walls v roku 1975.

Už v prvej polovici 80. rokov sa permanentne objavoval v hitparádach, okrem iného vďaka hitu High on Emotion. Prvého, avšak zďaleka nie posledného ocenenia sa dočkal za Lady In Rád. V decembri 2003 sa Chris de Burgh mohol tešiť aj z titulu Miss World, ktorý na čínskej pôde získala jeho dcéra Rosanna Davisonová.

