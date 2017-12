Pappovi krstila album Schottertová a Altus

14. máj 2004 o 12:00 TASR

Bratislava 14. mája (TASR) - S módnou prehliadkou spojil slovenský spevák Robo Papp krst svojho nového albumu s názvom RďnďP, ktorý slávnostne uvádzal do života vo štvrtok večer v Bratislave.

Pri krste asistovala Robovi okrem finančníka Tomáša Altusa aj slovenská modelka Viera Schottertová, ktorá je mimoriadne populárna v zahraničí. Aj na Slovensko pricestovala táto kráska len na zopár dní a to hlavne kvôli módnej prehliadke značky Diesel. "Bolo to pre mňa prekvapenie, že som mala byť krstnou mamou tohto albumu. Som veľmi šťastná, že ma pozvali," povedala Viera, ktorej sa štýl hudby rďnďb veľmi pozdáva. "Myslím si, že Robo ma s touto muzikou veľkú budúcnosť," dodala tmavovláska, ktorá v roku 1997 vyhrala slovenské kolo súťaže Elite Model Look a vo svetovom finále sa umiestnila na druhom mieste.

Na štvrtkovej party, ktorá sa konala v ateliéroch Štúdia Koliba, nechýbali viacerí Pappovi priatelia či kolegovia. Duet si Robo strihol so speváčkou Mishou a pod pódiom mu napríklad s obdivom tlieskal aj slovenský spevák Pavol Hammel.