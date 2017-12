Demi Mooreová in flagranti

14. máj 2004 o 14:45 TASR

Los Angeles 14. mája (TASR) - Do rodinného albumu by si zaiste krásavica Demi Mooreová nezaložila fotografie, ktoré si nafotili s manželom Ashtonom Kutcherom počas spoločných vášnivých chvíľok. Hollywoodska herečka si erotické snímky uložila radšej do laptopu.

Aké veľké zahanbenie však prominentný párik zažil, keď im neznámy páchateľ ukradol laptop z domu ich priateľa Adama Goldberga. Hviezdni mladomanželia sa teraz strachujú, či sa inkriminované zábery nerozšíria cez internet.