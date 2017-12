Nový život dnes v Astorke

BRATISLAVA - Slovenské komorné divadlo zmenilo názov, omladilo herecký súbor a s novým vedením začína aj novú zájazdovú politiku. V rámci nej by chceli svoj repertoár postupne predstaviť najmä bratislavským, ale aj ostatným divákom po celom Slovensku.

17. máj 2004 o 11:00

Lucia Jašková.





FOTO - MATÚŠ OĽHA





"Zájazdová politika bol základný bod môjho projektu, s ktorým som vyhral konkurz na post riaditeľa divadla. Už v tejto, ale hlavne v budúcej divadelnej sezóne by sme chceli chodiť minimálne dvakrát mesačne do Bratislavy. Začali sme v divadle a.ha, teraz zareagoval veľmi pozitívne Vlado Černý. Spolupráca s Astorkou nás teší," povedal Andrej Hrnčiar z martinského divadla. "Vypredané predstavenia máme nielen na domácej scéne, ale aj v Žiline a okolí. Preto si myslíme, že by bola škoda, keby náš repertoár nepoznali aj bratislavskí diváci."

Už dnes sa v Astorke Martinčania predstavia s hrou, ktorú pripravili na oslavy šesťdesiateho výročia divadla. "S režisérom Dodom Gombárom sme dlho hľadali hru, ktorá by dokázala vzdať hold divadlu a ponúknuť divákovi pohľad do divadelného zákulisia. Vybrali sme Nový život, jednu z menej známych hier od Tajovského, ku ktorej Dodo dopísal druhú rovinu, my ju nazývame civilnou," povedala dramaturgička Monika Michnová. V civilnej rovine sa divák dozvedá, ako sa pripravuje Tajovského predstavenie. Technika aj súbor skúša hru v rámci divadelnej oprašovačky. Oprašovačka je divadelný slang pre hru, ktorá po dlhšom čase prichádza na javisko.

"Spolupráca s Dodom je vždy skvelá. Dokáže stmeliť súbor, vie, čo chce od predstavenia a herci sa mu potom veľmi ochotne zveria do rúk. Najskôr som sa obávala, že dve roviny si divák nespojí a nepochopí, o čom hráme, ale zbytočne," myslí si herečka Renáta Rundová.

ZUZANA KOMÁROVÁ