CD/DVD

nové CD na trhu

17. máj 2004 o 10:00

David Byrne: Grown Backwards

Warner 2004

V piatok oslávil gitarista a spevák David Byrne päťdesiatdva rokov. Keby rodák zo škótskeho mestečka Dumbarton neurobil nič iné okrem tvorby pre skupinu Talking Heads, i tak by mal miesto v dejinách populárnej hudby isté. Už vtedy však poškuľoval po sólovej kariére a spolupracoval s Brianom Enom či choreografkou Twylou Tharp. Najnovším albumom potvrdzuje povesť excentrického skladateľa - do gitarových pesničiek primiešal dychové nástroje so svojimi obľúbenými sláčikmi a na nahrávací pás prepašoval aj áriu z Verdiho opery Traviata i duet od Bizeta. Napokon, nie je to prekvapivé - klasická hudba sa ku klasikovi hodí.

Arthur Russell: Calling Out of Context

Rough Trade/Wegart 2004

Pamiatke originálneho violončelistu a skladateľa Arthura Russella, ktorý tragicky zahynul vo veku nedožitých štyridsiatin, je venovaná nahrávka zostavená z jeho úctyhodného archívu vyše tisíc kaziet plných hudby. Producenti sa rozhodli vybrať materiál, ktorý vznikal počas posledných piatich rokov Russellovho života. Dvanásť skladieb sa dá násilne vtlačiť do škatule uletený pop.

Claudia Heuermann: A Bookshelf on the Top of the Sky

Tzadik/HevHetia 2004

Desať rokov sledovala s kamerou Nemka Claudia Heuermannová jedného z najosobitejších hudobníkov súčasnosti Johna Zorna. Materiál zaznamenaný na koncertoch, v štúdiách či u Zorna doma zostrihala do dokumentárneho filmu. Kľúčovú postavu scény newyorského downtownu máte unikátnu možnosť vidieť na pódiu so skupinami Masada, Naked City či s príležitostnými zoskupeniami projektu Cobra, ešte unikátnejšou je šanca počuť ho rozprávať o vlastnej poetike (interview dáva veľmi zriedka). DVD je druhým titulom novej edície Zornovho vydavateľstva Tzadik. Jeho nahrávky sa dajú konečne zohnať aj u nás. (her)