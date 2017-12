Po We Are The World Quincy Jones usporiadal koncert We Are The Future

Rím 17. mája (TASR) - Americký producent Quincy Jones v nedeľu večer v Ríme zorganizoval charitatívny koncert We Are The Future na podporu detí z vojnou ...

17. máj 2004 o 1:17 TASR

Písmo: A - | A + 0 Rím 17. mája (TASR) - Americký producent Quincy Jones v nedeľu večer v Ríme zorganizoval charitatívny koncert We Are The Future na podporu detí z vojnou zničených miest. Jones sa po viac ako 20 rokov po úspešnom benefičnom projekte We Are The World snaží opäť ovplyvniť dianie vo svete. V príhovore k hudobným fanúšikom dnes večer povedal: "Všetci vieme, že vo svete je teraz totálny bordel. Nerobiť s tým nič, to nie je správna voľba". Prvým účinkujúcim štvorhodinovej multietnickej hudobnej šou bol iracký spevák Kazím as-Sáhir. Okrem neho vystúpil aj Carlos Santana, Alicia Keys, Norah Jonesová, Herbie Hancock, tenorista Andrea Bocelli, Khaled, Angelique Kidjo, Youssou N'Dour, Noa, Tarkan a mnohí ďalší. Konferencierkam Oprah Winfreyovej, Naomi Campbellovej a Angeline Jolie pri uvádzaní hviezd hudobnej scény pomáhal aj brazílsky futbalový mág Pelé, šampión ťažkej váhy v boxe Evander Holyfield a iní herci či športovci. Podujatie, ktorého dejiskom bol Circus Maximus, bolo možné sledovať aj v internete. V priamom prenose ho odvysielala talianska MTV a neskôr aj televízie 42 štátov. Organizátori dúfajú, že sa im od sponzorov, hudobných vydavateľstiev i jednotlivcov podarí zozbierať viac ako desať miliónov dolárov, aby mohli financovať sieť detských centier v zónach konfliktov. Jones však v nedávnom rozhovore pre televíznu spoločnosť Reuters poznamenal, že mu nejde ani tak o peniaze, "ide skôr o globálny protest, výkrik na upútanie pozornosti". Za uplynulú dekádu počas regionálnych konfliktov zahynuli dva milióny detí, šesť miliónov ich bolo ranených a 12 miliónov prišlo o strechu nad hlavou. V rozvojových štátoch, kde sa ešte bojuje alebo je tesne po vojne, denne zomrie 30.000 detí do päť rokov, pričom vo väčšine prípadov sa ich smrti dalo predísť, informoval Jones. Prvé detské centrum už funguje v rwandskom Kigali. Ďalšie by mali do konca tohto roku otvoriť v Sierre Leone, Etiópii, Eritrei, Afganistane a v Predjordánsku. Podľa plánov by neskôr každé z nich mali mať partnerské centrum v metropole niektorého z rozvinutých štátov. Do programu sa môžu zapojiť aj školy, mestá i jednotlivci.