Kirschnerovej bude "bubnovať" Portoričan

Bratislava 17. mája (TASR) - Speváčka Jana Kirschner so skupinou "odpáli" koncom mája svoje mesačné turné, po slovenských, českých a dvoch rakúskych mestách.

17. máj 2004 o 15:00 TASR

Jana sa chystá rozprúdiť letnú zábavu v pravom slova zmysle. Za bubny sa pritom na koncertnom turné posadí muzikant z New Yorku, rodený Portoričan s priam čarovným menom Tony Escapa. "Je to latino bubeník, ktorý žije v New Yorku a sama som zvedavá, čo z toho vznikne. Mám ale skúsenosti, že títo ľudia sú veľmi všestranní," hovorí speváčka, ktorá sa na pripravované turné veľmi teší. Milo ju prekvapil aj samotný výber miest na Slovensku. "Najmä ľudia na Východe sa ozývali, že sme tam už dlhšiu dobu nehrali. Naozaj ideme aj do takých miest, kde sme predtým nikdy neboli," teší sa. Rodená Martinčanka, ktorá už niekoľko rokov býva v Bratislave, nevynechá ani metropolu Slovenska. Jej koncert je naplánovaný do haly Parku kultúry a oddychu. "Bude to moje prvé PKO v živote. Mám pred ním neuveriteľnú úctu, vzhľadom na to, že tam bývajú džezové dni a iné veľké koncerty. Veľmi sa teda teším a dúfam, že to dobre dopadne," netají Jana.

Program koncertov bude pozostávať nielen z pesničiek z jej najnovšej platne, ale bude prierezom celej jej tvorby. Okrem toho zahrá aj skladby z pripravovaného anglického albumu. Jej turné začína 28. mája v Brne a skončí 27. júna v Prahe. V Bratislave si na jej vystúpenie môžu zájsť fanúšikovia 24. júna.