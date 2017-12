Yoko Ono oprášila dva tituly z 80. rokov

New York 17. mája (TASR) - Yoko Ono, vdova po tragicky zosnulom beatlovi Johnovi Lennonovi, sa po prestávke vrátila v 71 rokoch do hitového dance rebríčka ...

17. máj 2004 o 20:02 TASR

New York 17. mája (TASR) - Yoko Ono, vdova po tragicky zosnulom beatlovi Johnovi Lennonovi, sa po prestávke vrátila v 71 rokoch do hitového dance rebríčka amerického časopisu Billboard.

Remix Orange Factory jej skladby Hell in Paradise (1985) s hlasmi Johna Lennona, Yoko Ono a dvoch vokalistiek figuruje v súčasnosti na 43. mieste hitparády. Do predaja by sa nahrávka mala dostať v budúcom mesiaci. Pôvodná disco/rock jam verzia skladby, ktorá je podľa Yoko Ono vzhľadom na súčasný chaos vo svete ešte aktuálnejšia ako v čase vzniku, sa v roku 1985 hneď vyšplhala až na 12. miesto rebríčka. V texte skladby sa hovorí o pochybných typoch, ktoré realizujú diabolské plány, kým my spíme alebo sme paralyzovaní.

Remixu sa so súhlasom Yoko Ono dočká aj nahrávka Every Man has a Woman Who Loves Him. Vdova po Johnovi Lennonovi dala už "zelenú" úprave titulu z albumu Double Fantasy tak, aby sa jeho aktualizovaný text hodil k povoleniu uzatvárania sobášov medzi homosexuálmi, ako aj lesbičkami.