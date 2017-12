Vyhrá v Cannes Kusturica či Park Chan-wook?

18. máj 2004 o 9:00 ŠTEFAN UHRÍK, Cannes

Herečka Angelina Jolie prišla predstaviť film Žraločí príbeh. FOTO - REUTERS





V Cannes tento rok protestujú sezónni umelci, ktorí sa cítia poškodení reformami francúzskej vlády. K ich protestom sa chceli pripojiť aj zamestnanci dvoch kľúčových festivalových hotelov: Carlton a Noga-Hilton. Ako sa to skončí, nikto netuší. Zatiaľ sa nezdá, že by to v reštauráciách a baroch okolo slávnej Croisette vyzeralo inak než minulé roky. Mesto zaplnili turisti, ktorí chcú aspoň na chvíľu zhliadnuť známe tváre.

Tých je aj tento rok v Cannes dosť. Slávnostnú premiéru historického eposu Trója Wolfganga Petersena ozdobil svojou prítomnosťou Achilles Brad Pitt. Jeho manželka Jennifer je gréckeho pôvodu, preto na tlačovke čelil otázke, či je na strane Grékov alebo Trójanov. Vyvliekol sa diplomaticky - protiotázkou: "Chcete odo mňa počuť, že sú grécke ženy lepšie než ostatné? To môžem povedať doma, ale nie tu. Jediné, čo vám prezradím, je, že Jennifer sa veľmi páčil môj kostým a dokonca chcela, aby som ho priniesol domov."

Ďalšie hviezdy prišli podporiť pokračovanie známeho animovaného hitu Shrek 2. Cameron Diazovú, ktorá tiež požičala jednej z kreslených postáv svoj hlas, sprevádzal Justin Timberlake. Producent filmu a zakladateľ úspešného impéria filmovej zábavy, spoločnosti Dream Works Jeffrey Katzenberg využil premiéru na prezentáciu ďalšieho pripravovaného animovaného megahitu Žraločí príbeh. Do Cannes s ním prišli Angelina Jolie a Will Smith. Ten dokonca vyhlásil, že odkedy videl na plátne rybu hovoriacu hlasom Angeliny Jolie, začal jesť suši.

Samozrejme, v Cannes sú v centre pozornosti aj režiséri so svojimi súťažnými filmami. Tento rok sú medzi nimi bratia Coenovci, Michael Moore, Walter Salles, Wong Kar-wai alebo Olivier Assayas. Veľké šance sa zatiaľ dávajú Emirovi Kusturicovi. Vo svojom dvaapolhodinovom opuse Život je zázrak sa vracia do Bosny v roku 1992, tesne pred vypuknutím bratovražednej vojny. Kto však čaká dielo plné vojnových hrôz, bude sklamaný. Kusturica namiešal svoj obvyklý koktail poézie, exotiky, balkánskej hudby, bizarných postáv a romantickej love-story.

Predsedovi poroty, americkému kultovému režisérovi Quentinovi Tarantinovi sa možno bude viac páčiť kórejský príspevok Old Boy režiséra Park Chan-wooka, príbeh muža, ktorý sa úplne bezdôvodne ocitne vo väzení. Keď ho po rokoch prepustia, rozhodne sa vypátrať, kto a prečo stál za jeho uväznením.

Cannes je akýmsi lakmusovým papierikom stavu súčasnej kinematografie, často však trvá roky, kým sa zástupca niektorej vzmáhajúcej sa národnej kinematografie dostane až na vrchol - do hlavnej súťaže. Kórejský film je dobrým príkladom. Roky ho uznávali mnohé veľké festivaly, v Cannes sa však presadil len nedávno. Dnes tu má Kórea dvoch zástupcov. Včera tu svoj najnovší, v poradí už piaty film s názvom Žena je budúcnosť uviedol Hong Sangsoo, jemný analytik medziľudských vzťahov a odvážny experimentátor s filmovým časom. V zdanlivo banálnych, ale do detailu prepracovaných scénach sa pred nami odvíja tragický príbeh dvoch mužov a ich vzťah k jednej žene.

Uvidíme, kedy sa v Cannes presadí aj slovenský film. Dnes je tu očakávanou udalosťou príchod režiséra českého pôvodu Miloša Formana.