Bono vyzýva Západ na boj za Afriku

18. máj 2004 o 3:11 TASR

Filadelfia 18. mája (TASR) - Írska rocková hviezda a politický aktivista Bono vyzval v pondelok západné vlády na boj proti chudobe, AIDS a zadlženiu v Afrike, pretože ten je lacnejší než boj proti terorizmu, ktorý sa môže vzmáhať v takýchto podmienkach.

V príhovore k novým absolventom Pensylvánskej univerzity líder kapely U2 uviedol, že rozvinuté krajiny majú finančné a technologické možnosti pre zlepšenie podmienok, ktoré vedú v Afrike denne k smrti 7000 ľudí - podliehajúcich chorobám, ktorým možno predísť.

Skoncovanie s extrémnou chudobou Afriky je "lacnejšie než Marshallov plán v Európe. Je to lacnejšie, než bojovať proti vlne za vlnou nových regrútov terorizmu," vyhlásil Bono.

Spevákova podpora pre Afriku a ďalšie časti rozvojového sveta siahala od rockového koncertu Live Aid z roku 1985 po vlaňajší koncert pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS v Juhoafrickej republike. Za podporu humanitárneho úsilia už loboval v Kongrese a žiadal o ňu svetových lídrov.

Po tom, ako mu dnes odovzdali čestný doktorát práv za prácu na problémoch Afriky, vyzval Bono absolventov, aby využili svoje vzdelanie na pomoc.

"Vaše vrecká sú plné a teraz musíte prísť na to, na čo to vynaložíte," povedal Bono s tým, že ak budú žiť podľa svojich ideálov a vzdelania, bude to niečo stáť.

Neschopnosť bohatých krajín pomôcť vyriešiť problémy Afriky má historické paralely s otroctvom a rasovou segregáciou, uviedol Bono v deň 50. výročia verdiktu najvyššieho súdu USA, ktorým sa oficiálne skončila rasová segregácia v školách.

Takéto zvyklosti boli akceptované ako normy, až kým ich nezvrátili tí, ktorí mali odvahu ich napadnúť, uviedol hudobník.

"Ak chcete zachrániť epochu, zraďte ju," citoval írskeho básnika Brendana Keneallyho. "Odhaľte jej namyslenosť, slabiny a falošné morálne presvedčenia."

"Po prvý raz v dejinách máme peniaze a technologické know-how" pre riešenie afrických problémov, dodal Bono. "Ale máme vôľu?"