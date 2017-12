Bratislava zažije v nedeľu vystúpenie legendy progresívneho rocku Jethro Tull

18. máj 2004 o 13:26 TASR

Bratislava 18. mája (TASR) - Rad kultúrnych podujatí tohto týždňa na Slovensku zavŕši v nedeľu večer vystúpenie legendy modernej hudby, britskej skupiny Jethro Tull. V bratislavskej Inchebe sa predstaví jedno z najvýznamnejších zoskupení histórie progresívneho rocku, ktoré svoj prvý album vydalo v roku 1968.

Od prvotiny This Was vyšlo pod značkou Jethro Tull do dnešných dní 21 radových štúdiových albumov, z ktorých väčšinu kritika priraďuje do fiktívnej diskotéky drahokamov hudobných análov. Oficiálne kapela svoju produkciu pretavila do 11 zlatých a 5 platinových platní s vyše 60-miliónovým predajom. Skupina svoj nezameniteľný štýl dokázala počas celej éry obohacovať o nové nápady a nenútene ich prispôsobovať dobe, napríklad hutnejším vkladom elektronického potenciálu. Nikdy pritom neskĺzla do strednoprúdovej línie, napriek tomu si získavala čoraz širšie masy priaznivcov. Niektoré jej hity sa doteraz pravidelne objavujú na playlistoch komerčného rozhlasového éteru po celom svete. Zrejme najpopulárnejšou skladbou je veselá a rytmická Living In The Past a na bratislavskom koncerte odznejú aj ďalšie hity ako Aqualung či Locomotive Breath.

Na tohotoročnom turné Jethro Tull sa o gitary stará Martin Barre, basovú linku obhospodaruje Jonathan Noyce, bicie Doane Perry a klávesy Andrew Giddings. Ústrednou postavou a vlastne identifikačnou jednotkou skupiny počas celej jej fungovania je zakladateľ Ian Anderson. Popri vokále mení na koncertoch gitaru s mandolínou či harmonikou, ale jeho poznávacím znamením, ako napokon celej tvorby Jethro Tull, sú tóny priečnej flauty. Anderson sa aj počas hrania na tento idylický hudobný nástroj stará o zábavu. Dokonalé muzikálne kreácie strhujúceho koncertného programu dotvára všadeprítomný humor.

Vstupenky na bratislavské vystúpenie Jethro Tull stoja 790 Sk a dajú sa zakúpiť na tradičných predajných miestach - v Bratislave Dr. Horák, BIS, všade na Slovensku v SATUR-e či cez internet na stránkach ticketportal.sk a eventim.sk.

