Do slovenských kín prichádza Brabcove Bolero, inšpirované skutočnou vraždou

18. máj 2004 o 16:43 TASR

Bratislava 18. mája (TASR) - Do slovenských kín dnes prichádza český film F. A. Brabca Bolero, ktorý sa nápadne podobá na doteraz neukončený najstarší prípad v histórii československej justície - vraždu medičky Ľudmily Cervanovej.

"To je na posúdení diváka, nakoľko sa film podobá na skutočnú kauzu," povedal dnes pred novinármi producent Ivo Pavelek, podľa ktorého autorka pôvodne divadelného scenára vychádzala z tlače a verejných zdrojov. Skôr ako poukázať na skutočný prípad má film ponúknuť zamyslenie, či je horšie byť rodičom obeti, alebo vraha a ako sa dá podobným prípadom predísť.

Do hlavnej úlohy príbehu - študentky 1. ročníka medicíny, ktorú partia mladých bezohľadných mužov znásilní a navždy umlčí v jazere - si režisér a kameraman Brabec vybral mladú herečku Barboru Seidlovú. Zimomriavky naháňajúca scéna umlčania znásilnenej študentky - topenie v jazere so zviazanými rukami špagátom za chrbtom je takmer totožná s obžalobou v prípade vraždy Cervanovej. Rovnako znásilňovanie opitými mladíkmi je vhodné pre silnejšie žalúdky a to sa podľa súdnych novinárov filmový príbeh na 80 percent zhoduje s obžalobou.

"Najhoršie nebolo natáčanie scén so znásilnením a topením bez kaskadéra, ale vedomie, že sa ten prípad takto nejako mohol stať na Slovensku a že sa to deje dnes a denne vo svete," zdôraznila Seidlová.

Film prišla na premiéru predstaviť 12-členná delegácia autorov a hercov, diváci vo filme spoznajú známe tváre ako Nina Divíšková, Jiří Bartoška, Vlastimil Harapes, Boleslav Polívka, Jan Potměšil až po najmladších ako je Ondřej Brousek, či sexbomba Jana Štefánková.

Nápad natáčať film podľa známej stále otvorenej slovenskej kauzy, nepotešil hlavných aktérov kauzy, ktorí sa cítia poškodení. Mužom, obvineným z vraždy, v septembri 2003 producent vysvetlil svoj neutrálny postoj a to, že film nebude rekonštrukciou skutočnej udalosti. Nedá sa tiež povedať, že istý herec hrá skutočného človeka. "Aj cez moju snahu vysvetliť postoj neskôr prišiel list z advokátskej kancelárie s ultimatívnymi požiadavkami na finančné odškodnenie, my sme však názor nezmenili. Odvtedy je pokoj," konštatoval producent. Režisér Brabec, ktorý sa po prvýkrát ujal tematiky zo súčasnosti, prezradil, že by sa v skutočnom živote stotožnil s mužom, ktorého hrá Jiří Bartoška. Tento muž sa totiž rozhodne kryť zločin svojho syna.

Skutočným prípadom vraždy študentky medicíny Ľudmily Cervanovej spred 27 rokov sa už zaoberá Najvyšší súd SR. Všetky zúčastnené strany sa 20. januára tohto roku hneď po vyhlásení prvostupňového odsudzujúceho rozsudku odvolali. NS SR preto musí rozhodnúť o ich odvolaní. Obžalovaní svorne tvrdia, že sú nevinní a stali sa obeťou komunistického režimu.

