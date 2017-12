Česká herečka Mahulena Bočanová tvrdí, že je veľmi hanblivá

19. máj 2004 o 9:00 TASR

Praha 19. mája (TASR) - Česká herečka Mahulena Bočanová, ktorá hrá v novom filme Juraja Jakubiska Post coitum jednu z piatich ženských rolí, barmanku Messalinu, sa priznala, že je veľmi hanblivá. "Pred kamerou sa nikdy nevyzlečiem," povedala predstaviteľka vyzývavej barmanky pre český denník Právo. Film, v ktorom hrá aj Franco Nero, prichádza do kín tento týždeň.

Kvôli tejto svojej vlastnosti prišla Bočanová podľa vlastných slov o nádherné úlohy. Aj keď si sama uvedomuje že je typom samičky, milenky, má v sebe záklopku a podľa nej to ani nikdy iné nebude.

Je to film predovšetkým o vzťahoch, z ktorých sa vytráca láska. "Ak sa diváci pri odchode z kina zamyslia, ak si niekto z nich začne vážiť to, že on sám má lásku, pekný vzťah a iné milostné eskapády sú zbytočné, bude dobre," vyhlásila o novom filme Bočanová.