Speváčka Madonna nerada býva v hoteloch

19. máj 2004 o 11:00 TASR

New York 19. mája (TASR) - Americká speváčka Madonna, ktorá sa čoskoro vydá na hudobné turné po severnej Amerike veľmi nerada býva v hoteloch. Preto požaduje súkromné lietadlo, ktoré ju po každom vystúpení dopraví domov.

Madonna bude mať tridsaťtri koncertov a trvá na doprave domov po každom vystúpení. Po koncertoch vo východnej časti USA by chodievala do svojho bytu v new Yorku a po vystúpeniach na Západe by relaxovala vo svojom dome v Los Angeles a niekoľkokrát by mohla prespať aj v rezidencii jedného priateľa na Floride, uviedol zdroj zo speváčkinho okolia.

Ako informoval spravodajský server novinky.cz, Madonino turné začne na konci mája v Kalifornii a niekoľko vystúpení bude mať aj v Kanade.