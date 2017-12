Brad Pitt sa chce v budúcnosti podieľať na zútulnení Los Angeles

19. máj 2004 o 13:04 TASR

Hamburg 19. mája (TASR) - Hollywoodska hviezda Brad Pitt, jeden z hlavných hrdinov najnovšej filmovej epopeje Trója, vážne premýšľa nad odchodom zo sveta filmu.

"Sám si dávam ešte štyri roky, počas ktorých som schopný nakrútiť fantastické filmy. Potom príde nová filmová generácia, pozornosť pritiahnu iné typy hrdinov. Taký je kolobeh života," povedal 40-ročný herec. Nepochybuje o tom, že filmy bude môcť nakrúcať aj v päťdesiatke, ale horšej kvality a vo väčších časových odstupoch.

"Okrem toho nastal čas vyskúšať aj čosi nové a otvorene povedané čoraz častejšie myslím na rodinu," priznáva Pitt, ktorý je od roku 2000 zosobášený so svojou kolegyňou Jennifer Anistonovou.

Pittove plány do budúcnosti sa upierajú na architektúru. Herec sa už stal členom skupiny umelcov, vedenej známym architektom Frankom Gehrym a vytýčil si cieľ podieľať sa na modernizácii Los Angeles. Podľa jeho názoru je Los Angeles betónová púšť bez duše a rád by mal z neho mesto, do ktorého sa každý zaľúbi na prvý pohľad.