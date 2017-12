Briti považujú Bruca Willisa za bojazlivého

4. nov 2001 o 5:46 TASR

Londýn 4. novembra (TASR) - Amerického herca a neporaziteľného hrdinu nespočetných hollywoodskych akčných filmov Bruca Willisa vyhlásila väčšina britských denníkov za bojazlivého človeka.

Willis sa totiž po útokoch na New York a Washington 11. septembra tak veľmi obáva možného únosu lietadla, že odriekol v Londýne viacero stretnutí a zostal radšej doma v Spojených štátoch.

Ako informovalo sobotňajšie vydanie britského denníka Daily Mail, 46-ročný herec mal pôvodne priletieť do Londýna v polovici novembra pri príležitosti premiéry jeho nového filmu Banditi a Londýnskeho filmového festivalu.

Willis však nie je jedinou hollywoodskou hviezdou, ktorá sa v súčasnosti zdráha nastúpiť do lietadla. Len minulý týždeň zrušil svoj let do Rakúska aj herec Arnold Schwarzenegger, ktorý si mal vo svojej domovine prevziať čestný doktorát Viedenskej univerzity.