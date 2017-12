Britská tlač ospevuje filmovú verziu Harryho Pottera

Londýn 5. novembra (TASR) - Britská tlač dnes uniformne ospevuje nedeľňajšiu svetovú premiéru s napätím očakávaného filmu Harry Potter a kameň mudrcov.

5. nov 2001 o 7:43 TASR

"Nechcel som, aby tento film skončil a neviem, ako to mám vydržať do ďalšieho pokračovania," uviedol redaktor bulvárnych novín The Sun. "Myslím si, že fanúšikovia bez ohľadu na vek ho budú chcieť vidieť znova a znova," napísal Baz Bamigboye z redakcie Daily Mailu.

Novinári sa zhodli v názore, že film na motívy kníh o čarodejníckom učňovi má šancu predstihnúť trhák Titanic v rebríčku najziskovejších snímok všetkých čias.

Veľkí a malí diváci, niektorí preoblečení za Harryho Pottera, postávali v nedeľu aj niekoľko hodín pred kinom na londýnskom Leicester Square, aby sa mohli na dve a pol hodiny ponoriť do magického sveta, ktorý vytvorila spisovateľka J. K. Rowlingová. Z doterajších štyroch dielov "potterománie" sa predalo viac ako 100 miliónov výtlačkov v 46 jazykoch.

Okrem hlavného predstaviteľa, 12-ročného Daniela Radcliffa, prišli na premiéru aj ďalšie detské hviezdy Rupert Grint a Emma Watsonová. Vo filme za 125 miliónov dolárov hrajú Harryho spolužiakov v Hogwartovej čarodejníckej škole.

"Harry Potter inšpiroval veľa ľudí, vrátane mňa samého," povedal Radcliffe o svojej filmovej úlohe. Obdobia slávy, ktoré ho čaká, sa nebojí: "Zoberiem to tak, ako to príde a uvidím, čo sa stane."

Oficiálne premietanie Harryho Pottera v Británii sa začne 16. novembra. Film amerického režiséra Christophera Columbusa produkovalo štúdio Warner Brothers a koncern AOL Time Warner. Nakrúcanie druhého dielu sa začne akurát dnes.