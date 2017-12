Seriál Západné krídlo bol opäť favoritom udeľovania cien Emmy

Los Angeles 5. novembra (TASR) - Favoritom 53. ročníka udeľovania prestížnych amerických televíznych cien Emmy sa v noci nadnes v Los Angeles tak ako ...

5. nov 2001 o 8:36 TASR

Los Angeles 5. novembra (TASR) - Favoritom 53. ročníka udeľovania prestížnych amerických televíznych cien Emmy sa v noci nadnes v Los Angeles tak ako vlani stala politická dráma Západné krídlo (The West Wing), ktorá získala celkom štyri ocenenia v kategóriách najlepší dramatický seriál, réžia a vedľajšie úlohy. V seriáli z prostredia Bieleho domu stvárnil amerického prezidenta Martin Sheen.

Bradley Whitford získal Emmy v kategórii najlepší herec vo vedľajšej úlohe a porazil svojich dvoch kolegov z rovnakého seriálu. Herečka Allison Janneyová bodovala ako najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe. Thomas Schlamme získal "televízneho Oscara", ako sa ceny Emmy prezývajú, v kategórii najlepší dramatický seriál. Západné krídlo nominovali celkom 18-krát.

Favorizovaný seriál Sopranovci s 22 nomináciami z produkcie káblovej televíznej stanice HBO aj tento rok trochu zaostal za očakávaniami. Satira, parodujúca mafiu, si odniesla tri pozlátené sošky v kategóriách najlepší herec (James Gandolfini za stvárnenie mafiánskeho bossa Tonyho Soprana), najlepšia herečka (Edie Falcová za rolu Tonyho manželky) a najlepší scenár dramatického seriálu (Robin Green, Mitchell Burgess).

Za najlepší komediálny seriál vyhlásili Sex v meste, ktorý mapuje ľúbostný život štyroch žien v New Yorku.

Česť aj u nás obľúbenej Ally McBealovej zachraňoval Peter MacNicol, ktorý sa stal najlepším hercom vo vedľajšej úlohe komediálneho seriálu.

Predstaviteľka Ally McBealovej Calista Flockhartová prehrala boj v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe komediálneho seriálu s Patriciou Heatonovou, ktorá si odniesla Emmy za stvárnenie ženy s troma deťmi v seriáli televízie CBS Všetci milujú Raymonda.

Rakúsky režisér Robert Dornhelm dostal Emmy za svoj film Anne Frank: The Whole Story. Dielo zvíťazilo v kategórii najlepší miniseriál.

Bez zmien zostala kategória varieté, hudobný/komediálny seriál, v ktorej opäť zvíťazil David Lettermanso svojou Late Show.

V počte ocenených programov zvíťazili v tomto roku televízna spoločnosť NBC a kanál HBO, ktoré po 16 cien Emmy. získal 20, ABC 15, Fox 11 a CBS sedem. Stanica si odniesla 15 ocenení, ABC 10 a CBS osem.

Udeľovanie cien Emmy, ktoré bolo z dôvodu septembrových teroristických útokov dvakrát odložené, sa konalo za prísnych bezpečnostných opatrení v Shubertovom divadle v Los Angeles. Držitelia cien mali byť známi už 16. septembra. Ceremoniál bol však zrušený z úcty k obetiam útokov na Svetové obchodné centrum v New Yorku a washingtonský Pentagón z 11. septembra.

Ani v náhradnom termíne 7. októbra sa Emmy nerozdávali, pretože niekoľko hodín pred začiatkom podujatia sa začali odvetné spojenecké útoky na Afganistan.

Producenti odovzdávania cien Emmy mali tento rok oveľa viac práce ako inokedy. Zabehaný priebeh akcie musel brať ohľad na tragédie z 11. septembra. Celý program bol menej pompézny, vopred nakrútené príspevky sa prerobili a boli aj živé vstupy do New Yorku, kde zostali účastníci, ktorí mali v súčasnej situácii strach z leteckej prepravy do Los Angeles.