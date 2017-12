Zoznam ocenení 53. ročníka udeľovania televíznych cien Emmy

Los Angeles 5. novembra (TASR) - Prinášame zoznam ocenení 53. ročníka udeľovania televíznych cien Emmy v najdôležitejších kategóriách:

5. nov 2001 o 9:03 TASR

- Dramatický seriál: Západné krídlo, NBC

- Komediálny seriál: Sex v meste, HBO

- Herečka v dramatickom seriáli: Edie Falcová, Sopranovci, HBO

- Herec v dramatickom seriáli (hlavná úloha): James Gandolfini, Sopranovci, HBO

- Herečka v komediálnom seriáli (hlavná úloha): Patricia Heatonová, Všetci milujú Raymonda, CBS

- Herec v komediálnom seriáli (hlavná úloha): Eric McCormack, Will & Grace, NBC

- Herečka/Herec vo vedľajšej úlohe v dramatickom seriáli: Allison Janneyová/Bradley Whitford, Západné krídlo, NBC

- Herečka/Herec vo vedľajšej úlohe v komediálnom seriáli: Doris Robertsová, Všetci milujú Raymonda, CBS/Peter MacNicol, Ally McBealová, FOX

- Režisér dramatického seriálu: Thomas Schlamme, Západné krídlo (In the Shadow of Two Gunmen, Parts 1&2)

- Režisér komediálneho seriálu: Todd Holland, Malcolm in the Middle, FOX (časť Bowling)

- Scenár dramatického seriálu: Robin Green a Mitchell Burgess, Sopranovci

- Televízny film: Wit, HBO

- Miniseriál: Anne Franková: The Whole Story, ABC

- Individuálny výkon vo varieté alebo hudobnom programe: Barbra Streisandová, "Barbra Streisand: Timeless", FOX

- Varieté, hudobný/komediálny seriál: Late Show with David Letterman, CBS

