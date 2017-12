Podľa Ráža sa z Elánu odchádza len "v drevenom spacáku"

Bratislava 5. novembra (TASR) - Spevák a basgitarista populárnej hudobnej skupiny Elán Jožo Ráž priznal, že uvažoval o ukončení umeleckej kariéry.

5. nov 2001 o 20:59 TASR

"Ja osobne sa už roky cítim byť unavený a myslím si, že by bolo dobré skončiť to. No Elán sa normálnym, civilizovaným spôsobom ukončiť nedá, pretože je to inštitúcia, z ktorej sa odchádza v "drevenom spacáku". Vyhlásil to dnes na stretnutí s novinármi pred večerným vystúpením v športovej hale na Pasienkoch v Bratislave.

V súvislosti so septembrovým americkým a austrálskym koncertným turné Elánu ďalší člen skupiny Vašo Patejdl uviedol, že nešlo o dosiahnutie nejakej méty, ale len o výlet. Najviac sa im páčilo vystúpenie v New Yorku. "Bolo tam asi 1300 ľudí, pričom sme hrali vonku a prvýkrát v Amerike," vysvetlil Patejdl. O fanúšikoch v zámorí, v Čechách i na Slovensku sa muzikanti vyjadrili pochvalne a s úsmevom zdôraznili, že "diváci sú vždy výborní, len kapela môže byť zlá".

Napriek úspechu si elánisti posťažovali, že výlučne hudbou sa na Slovensku uživiť nedá a ak predsalen áno, je to príliš zložité. "Je tu veľmi malý trh. Finančná suma vynaložená na výrobu cédečka je v SR rovnaká ako v Amerike, no predajnosť niekoľkonásobne menšia," poznamenal Patejdl. Ráž len dodal, že sa hudbou živiť nevie.

Členovia Elánu v súčasnosti dokončujú svoj dvadsiaty album s názvom Elán 3000. Ráž si na jeho margo zavtipkoval, že "na ňom budú v najbližšom období pracovať tak, aby vyšiel do roku 3000".

Pre chorobu prerušená koncertná šnúra Elánu pokračuje 6. novembra druhým bratislavským vystúpením, a potom sa ešte predstavia 8. novembra v Košiciach a 12. novembra vo Zvolene.