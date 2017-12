Marilyn Monroeová milovala džez

6. nov 2001 o 17:08 TASR

Hamburg 6.novembra (TASR) - Jedna z najznámejších žien 20. storočia, filmová legenda Marilyn Monroeová milovala džez a na všetky svoje cesty si brávala gramofón a sadu platní.

Svojmu idolu, speváčke Elle Fitzgeraldovej sprostredkovala Marilyn vystúpenia vo vybraných kluboch, v akých černošskí umelci v 50. a začiatkom 60. rokov ešte nevystupovali.

Na túto skoro neznámu vášeň hviezdy strieborného plátna, ktorá umrela v roku 1962 ako 36-ročná, upozornil švajčiarsky saxofonista David Klein. Práve on aranžoval v ľahkom swingovom tóne najznámejšie piesne z jej filmov. Upútali ho predovšetkým skladby Some Like It Hot a Letďs Make Love, informuje najnovšie vydanie nemeckého časopisu Der Spiegel.