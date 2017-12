Britney Spearsová pôjde na budúci rok pod čepiec

Londýn 6. novembra (TASR) - Úspešná 20-ročná americká speváčka Britney Spearsová už pomýšľa na vydaj.

6. nov 2001 o 17:49 TASR

Blonďavá Britney totiž v rozhovore pre britský magazín News of the World uviedla, že Justin Timberlake je jej najmilším a najcennejším priateľom, akého si vie predstaviť.

"Ľúbim Justina a chcem s ním stráviť zvyšok môjho života," citovali britské noviny americkú popovu princeznú lámajúcu popredné priečky hitparád. Podľa informácií, ktoré Britney poskytla News of the World, by sa mala svadba konať už na budúci rok.

Spearsová sa s členom chlapčenskej skupiny NďSync tajne zasnúbila minulý rok. V rozhovore opakovane zdôraznila, že až do uzavretia manželského zväzku sa bude pokúšať o sexuálnu zdržanlivosť, pretože, ako dodala, "prvý raz s Justinom bude pre ňu obzvlášť mimoriadny a výnimočný".

3 mic ed