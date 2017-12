Americký film Operácia Swordfish sa dotýka témy boja proti terorizmu

6. nov 2001 o 17:58 TASR

Bratislava 6. novembra (TASR) - V rámci americkej Operácie Swordfish údajne vznikli začiatkom 80. rokov po celom svete veľké obchodné spoločnosti na pranie špinavých peňazí, ktoré začali zarábať milióny dolárov. Po ich rozpustení zostal v banke účet vo výške 9,5 miliardy USD. Rovnaký názov ako táto operácia má aj najnovší americko-austrálsky film režiséra Dominica Sena Gabriel, ktorý bude mať slovenskú premiéru 8. novembra.

Hlavný hrdina thrilleru, inteligentný boháč Gabriel, sa rozhodne najať si počítačového hackera a tieto peniaze získať. Do New Yorku prichádza svetoznámy a všade hľadaný počítačový maniak Torvalds, ktorého náhodou odhalia členovia stráže letiska. Odovzdajú ho zástupcom CIA, no pri výsluchu ho neznámi páchatelia zastrelia.

Do hry vstupuje ďalší odborník na počítačové siete Stanley Jobson, ktorý sa nedávno vrátil z väzenia. Stanley túži získať naspäť svoju dcéru Holly, ktorú súd zveril do opatery jeho bývalej manželke a tak prijíma ponuku Gabriela dešifrovať vstup na vytúžené konto. Šikovný hacker zisťuje, že Gabriel je tajomným bojovníkom a novodobým mecenášom, ktorý chce peniaze využiť na boj proti terorizmu. Tvrdí, že na to, aby v Amerike mohli šťastne žiť milióny ľudí, je potrebné chrániť ju proti útokom fundamentalistických fanatikov. "Aby nemali sily podnikať útoky na nás, musíme presunúť vojnu na ich územie. Keď nám zostrelia vrtuľník, vyhodíme im do vzduchu letisko. Keď zabijú našich turistov, zhodíme na nich atómovú bombu," zanietene rozpráva Gabriel. A tak sa začína boj o prežitie, do ktorého zasahujú vysokí štátni predstavitelia, agenti FBI a CIA.

Hlavnú postavu napínavého príbehu - aktivistu Gabriela stvárnil známy herec John Travolta. Popri ňom tu vystupujú aj ďalší umelci Hugh Jackman, Halle Berry a Vinnie Jones.