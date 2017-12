Zdravotný stav Georgea Harrisona sa zhoršil

8. nov 2001 o 14:23 TASR

Londýn 8. novembra (TASR) Bývalý člen skupiny Beatles, 58-ročný George Harrison, ktorý sa v súčasnosti podrobuje na Univerzitnej klinike v newyorskej štvrti Staten Island silnému ožarovaniu mozgového tumoru, má podľa britskej tlače pred sebou už iba mesiac života.

Pacienta, ktorého pôvodne liečili v jeho súčasnej domovskej krajine - Švajčiarsku, previezli do New Yorku minulý týždeň.

Podľa londýnskeho Daily Mail je terapia primára tamojšej onkológie Gila Ledermana, ktorú aplikujú iba pri neoperovateľných nádorových ochoreniach, silne kontroverzná. Exbeatle sa má tentoraz skutočne veľmi zle. Myslí si, že má pred sebou posledný mesiac života. Lekári považujú terajšiu liečbu za jeho poslednú šancu, píše denník s odvolaním sa na Harrisonových známych.

Podľa britskej tlače je pacient hospitalizovaný v spomínanom zariadení pod menom George Arias (priezvisko jeho matky za slobodna). Daily Telegraph informuje, že pri značne oslabnutom pacientovi je nepretržite jeho manželka. Predstavitelia newyorskej kliniky pre periodikum zdôraznili, že aj keď aplikovaná metóda terapie nie je zárukou na víťazstvo v boji s tumorom, môže až zdvojnásobiť šance na pacientovo prežitie. "Mal som už pacientov, ktorí boli úplne beznádejné prípady, ale 10 rokov po tejto terapii žili úplne normálnym životom," povedal Harrisonov ošetrujúci lekár.

Už v júli 2001 médiá na Britských ostrovoch priniesli informácie o tom, že George Harrison sa pripravuje na smrť. Niekdajší člen Beatles to však obratom dementoval. U kedysi silného fajčiara diagnostikovali v roku 1997 nádorové ochorenie hrtanu, ktoré sa však podarilo chirurgicky zvládnuť. V marci tohto roku sa Harrison podrobil operácii pľúcneho tumoru. Mozgový nádor mu lekári zistili v júni 2001 počas rekonvalescencie v Taliansku, kde bol i s manželkou. Následne mu v švajčiarskej Bellinzone nasadili chemoterapiu.

George Harrison, známy ako "tichý Beatle", sa od rozpadu liverpoolského kvarteta vyhýbal záujmu verejnosti. Na hudobnej scéne sa však pred i po rozchode so spoluhráčmi presadil viacerými sólovými hitmi, napríklad Bangla Desh, What is Life a predovšetkým My Sweet Lord. Bol tiež prominentným členom skupiny zaoberajúcej sa východnými filozofickými prúdmi. V roku 1999 umelec a jeho manželka iba o vlások unikli smrti po tom, čo šialený útočník vnikol do ich domu neďaleko Londýna. Harrison bol vtedy hospitalizovaný s bodnými zraneniami hrude.

