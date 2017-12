Cameron Diazová chce byť sama

BRATISLAVA 19. mája (SITA) - Herečka Cameron Diazová, ktorá momentálne chodí so spevákom Justinom Timberlakeom, uviedla, že si nie je istá, či by vedela s niekým žiť. Diazová, ktorá dala svoj hlas princeznej ...

19. máj 2004 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 19. mája (SITA) - Herečka Cameron Diazová, ktorá momentálne chodí so spevákom Justinom Timberlakeom, uviedla, že si nie je istá, či by vedela s niekým žiť. Diazová, ktorá dala svoj hlas princeznej Fione vo filme Shrek 2, povedala pre New York Daily News: "Som šťastná, keď môžem byť sama. Predstavujem si, aké by to bolo krásne, keby som tak mesiac nemusela s nikým komunikovať," povedala Diazová a dodala, že vždy sa snaží nájsť čas, aby mohla byť sama.

31-ročná Diazová, ktorá zarobí za jeden film približne 11,3 mil. libier, tvrdí, že jej život vôbec nie je extravagantný. "Áno, peniaze mi dodávajú istotu a pocit bezpečnosti. No míňam veľmi málo peňazí, ktoré zarobím. Mojím bohatstvom sú ľudia okolo mňa. A okrem toho, nikoho nie je nič do toho, koľko peňazí zarábam. Je to vtieravé a drzé. Koho to zaujíma ?"