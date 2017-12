Legendárni Europe mieria na Slovensko

19. máj 2004 o 17:40 TASR

Bratislava 19. mája (TASR) - Legendárni švédski rockeri Europe majú namierené na Slovensko. Fanúšikom sa predstavia v rámci letného rockového festivalu Masters Of Rock 2004 na Seneckých jazerách.

Dvojdňový festival plný svetových rockových a metalových hviezd sa na Slovensku uskutoční prvýkrát, a to v termíne 2. až 3. júla. Skupina Europe má tento rok na svedomí najväčší comeback roku 2004 a do žiare reflektorov sa vracia v pôvodnej zostave. Europe v 80. rokoch valcovali svetovú hardrockovú scénu albumami ako Wings of Tomorrow alebo Out Of This World a slávili úspechy s hymnickým songom The Final Countdown. Spevák Joey Tempest dával v posledných rokoch prednosť skôr sólovej dráhe a obnovenie Europe viac-menej vylučoval. Všetky prekážky však padajú a Europe je opäť v plnej sile a pracujú na novom hudobnom materiáli.

Slovenský Masters Of Rock navštívia aj ďalšie významné osobnosti svetových pódií. Nemecká speedmetalová legenda Helloween, fínska power metalová skupina Stratovarius, ktorá v Senci vystúpi naposledy v pôvodnej zostave so spevákom Timom Kotipeltom a bubeníkom Jörgem Michaelom. Do Senca zavítajú aj Fíni The 69 Eyes. Masters of Rock v Senci privíta tiež nemeckú heavy metalovú búrku Pink Cream 69, nemeckých In Extremo, ďalej vystúpia svojrázni horkokrvní Mexičania Sekta Core, slávna Kiss Revivalová kapela Kiss Forever Band z Maďarska a mladí nemeckí rockeri, objav roka 2002, Kju. Z českých rockových kapiel do Senca zavítajú Tři sestry, Olympic, Divokej Bill, Arakain, Wohnout, Kurtizány z 25. avenue, Vypsaná fixa, Fleret a ďalší. Z bohatej domácej scény sa predstavia Desmod, Brouci, Grexabat, Vindex a iní.

Organizátori pripravujú množstvo noviniek, ako napríklad veľkú autogramiádovú stage, kde sa všetci fanúšikovia budú môcť stretnúť so svojimi hviezdami festivalu a nechať si ich podpísať vo vopred určenom čase. Festival Masters of Rock sa uskutoční priamo na pláži 4. Seneckého jazera. Areál poskytuje možnosť pre stanovanie s kapacitou 30 000 návštevníkov. Vstupenky sú k dispozícii v predpredajnej sieti Ticketportal. Cena dvojdňovej permanentky platná do konca mája je 650 Sk, do konca júna 700 Sk a v deň festivalu 750 Sk. Jednodenná vstupenka stojí do konca mája 550 Sk, do konca júna 600 Sk a v deň festivalu 650 Sk.